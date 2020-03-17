Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     17.03.2020 08:58

В США закрыли дело о вмешательстве в выборы в отношении российской компании «Конкорд»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  суд  вмешательство 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Суд округа Колумбия постановил закрыть дело в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», соответствующее постановление опубликовано в электронной базе суда.

Решение было принято после ходатайства американской прокуратуры о прекращении дела.

Компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» и компания «Конкорд кейтеринг» проходили в деле как «ответчики «Конкорд»». Обе компании обвинялись во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Прекратить процесс прокуратура попросила в связи с тем, что обе компании не работают в США, и в случае вынесения обвинительного приговора не могут понести действенное наказание. В тоже время продолжение судебного разбирательства могло привести к «риску раскрытия средств и методов работы правоохранительных органов».

«Конкорд» обвинялся в финансировании «Агентства интернет-исследований», которое в свою очередь обвиняли в том, что оно с 2014 года «участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США» и проводила антиамериканские информационные компании. Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  суд  вмешательство 

Возврат к списку

Лента новостей

13:29 Другое Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия в России отменены до 10 апреля

13:02 Город (Москва и область) Дом по реновации на 227 квартир построят в районе Старое Крюково

12:36 Власть Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства - Путин

12:28 Власть ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

11:33 Власть Валентин Горбунов покидает пост главы Мосгорибиркома по состоянию здоровья

Актуальные материалы

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

13:50 Власть Путин подписал закон о поправке в Конституцию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru