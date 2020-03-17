17 марта. Mossovetinfo.ru – Суд округа Колумбия постановил закрыть дело в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», соответствующее постановление опубликовано в электронной базе суда.



Решение было принято после ходатайства американской прокуратуры о прекращении дела.



Компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» и компания «Конкорд кейтеринг» проходили в деле как «ответчики «Конкорд»». Обе компании обвинялись во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Прекратить процесс прокуратура попросила в связи с тем, что обе компании не работают в США, и в случае вынесения обвинительного приговора не могут понести действенное наказание. В тоже время продолжение судебного разбирательства могло привести к «риску раскрытия средств и методов работы правоохранительных органов».



«Конкорд» обвинялся в финансировании «Агентства интернет-исследований», которое в свою очередь обвиняли в том, что оно с 2014 года «участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США» и проводила антиамериканские информационные компании. Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.