В США заразившихся коронавирусом уже более 400 тысяч

8 апреля, Mossovetinfo.ru - В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч и почти 13 тысяч - скончавшихся. Об этом сообщает "Голос Америки".



На этом фоне, согласно новому опросу опросу CNN, проведенному SSRS, большинство американцев - 55% - теперь говорит, что федеральное правительство плохо работало по предотвращающию распространение коронавируса в Соединенных Штатах. За неделю до 8 пунктов выросла доля тез, кто придерживается такого мнения. Опрос проведен 3-6 апреля.