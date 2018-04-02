2 апреля. Mossovetinfo.ru – Telegram уведомил Роскомнадзор, что не имеет технической возможности передать ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщил в своем telegram-канале представитель мессенджера Павел Чирков.



Он отметил, что переписка из «секретных чатов» вообще нигде не хранится. При этом, данные из других чатов хранятся в разных местах, и администратор мессенджер не имеет возможности их расшифровать ни при каких обстоятельствах.



20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля.