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В мире     02.04.2018 13:33

В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования

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Теги:  Telegram  мессенджеры  Роскомнадзор 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Telegram уведомил Роскомнадзор, что не имеет технической возможности передать ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщил в своем telegram-канале представитель мессенджера Павел Чирков.

Он отметил, что переписка из «секретных чатов» вообще нигде не хранится. При этом, данные из других чатов хранятся в разных местах, и администратор мессенджер не имеет возможности их расшифровать ни при каких обстоятельствах.

20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля.


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Теги: 
Telegram  мессенджеры  Роскомнадзор 

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