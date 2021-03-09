 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     09.03.2021 17:17

В Турции огласили приговор по делу об убийстве российского посла

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Андрей Карлов  нападение  убийство  Турция  суд  приговор 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Турции огласили приговор обвиняемым в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, сообщает РИА Новости.

Пятеро обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, еще девять обвиняемых получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Пятеро обвиняемых были оправданы, еще девять человек находятся в розыске.

Андрей Карлов был застрелен 16 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. Нападавший - бывший полицейский Мевлют Алтынташ - трижды выстрелил в Карлова и был застрелен охраной.

Российские власти назвали нападение на российского посла терактом. Карлову посмертно было присвоено звание «Герой России».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Андрей Карлов  нападение  убийство  Турция  суд  приговор 

Возврат к списку

Лента новостей

17:17 В мире В Турции огласили приговор по делу об убийстве российского посла

16:31 Город (Москва и область) Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля

15:59 В России Названы основные причины неплатежей по кредитам

14:41 Власть Песков: правительство держит под контролем ситуацию с ценами на продукты

14:28 В мире Вакцину «Спутник V» будут производить в Италии

Актуальные материалы

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru