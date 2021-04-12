В Вашингтоне опасаются, что цифровой юань может стать угрозой для доллара - «Блумберг»

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Некоторые должностные лица США опасаются, что использование цифрового юаня станет одним из элементов в «долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире», а также американскую сторону интересует можно ли будет с помощью цифрового юаня обойти санкции США. Об этом пишет агентство «Блумберг».



По информации источников «Блумберг», сотрудники Министерства финансов США, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме активизировали усилия, чтобы «понять, какие могут быть последствия» от применения цифрового юаня.



КНР проводит закрытое тестирование цифрового юаня в нескольких городах с августа 2020 года.