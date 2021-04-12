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В мире     12.04.2021 06:11

В Вашингтоне опасаются, что цифровой юань может стать угрозой для доллара - «Блумберг»

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Теги:  Цифровой юань 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Некоторые должностные лица США опасаются, что использование цифрового юаня станет одним из элементов в «долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире», а также американскую сторону интересует можно ли будет с помощью цифрового юаня обойти санкции США. Об этом пишет агентство «Блумберг».

По информации источников «Блумберг», сотрудники Министерства финансов США, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме активизировали усилия, чтобы «понять, какие могут быть последствия» от применения цифрового юаня.

КНР проводит закрытое тестирование цифрового юаня в нескольких городах с августа 2020 года.

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Теги: 
Цифровой юань 

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