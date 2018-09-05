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В мире     05.09.2018 13:40

В Великобритании назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей

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Теги:  Великобритания  Скрипаль  отравление  обвинение 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, говорится в совместном заявлении королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, сообщает Reuters.

Представители прокуратуры заявили, что у них есть доказательства, для предъявления обвинения Петрову и Бошарову. Следствие считает, что именно эти россияне использовали боевое отравляющее вещество «Новичок» для отравления Скрипалей.

При этом отмечается, что в настоящее время подозреваемые находятся в России, по мнению следствия, они покинули Великобританию в марте 2018 года. Также сообщается, что прокуратура не намерена требовать у России экстрадиции подозреваемых, однако выпущен европейский ордер на их арест.

Также МИД Великобритании заявил, что согласно докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в случае отравления Скрипалей и в случае отравления британских граждан в Эймсбери было использовано одно и то же вещество «Новичок».

Российское постоянное представительство при ОЗХО, в ответ на заявление британского МИДа заявило, что в докладе организации название «Новичок» не упоминается ни разу, а также не приводится никаких доказательств того, что в Солсбери и Эймсбери было использовано одно и тоже вещество. В российском постпредстве заявили, что Великобритания пытается манипулировать докладом ОЗХО в своих целях.

В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Срипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Россияская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.


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Теги: 
Великобритания  Скрипаль  отравление  обвинение 

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