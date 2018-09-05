5 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, говорится в совместном заявлении королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, сообщает Reuters.
Представители прокуратуры заявили, что у них есть доказательства, для предъявления обвинения Петрову и Бошарову. Следствие считает, что именно эти россияне использовали боевое отравляющее вещество «Новичок» для отравления Скрипалей.
При этом отмечается, что в настоящее время подозреваемые находятся в России, по мнению следствия, они покинули Великобританию в марте 2018 года. Также сообщается, что прокуратура не намерена требовать у России экстрадиции подозреваемых, однако выпущен европейский ордер на их арест.
Также МИД Великобритании заявил, что согласно докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в случае отравления Скрипалей и в случае отравления британских граждан в Эймсбери было использовано одно и то же вещество «Новичок».
Российское постоянное представительство при ОЗХО, в ответ на заявление британского МИДа заявило, что в докладе организации название «Новичок» не упоминается ни разу, а также не приводится никаких доказательств того, что в Солсбери и Эймсбери было использовано одно и тоже вещество. В российском постпредстве заявили, что Великобритания пытается манипулировать докладом ОЗХО в своих целях.
В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Срипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Россияская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.
14:26 Происшествия Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Москве
13:40 В мире В Великобритании назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей
13:17 Город (Москва и область) Московская международная книжная выставка-ярмарка открылась на ВДНХ
12:47 Город (Москва и область) Здание московского епархиального училища признали памятником архитектуры
11:47 Город (Москва и область) Запущено движение по участку СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн