Другие материалы
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В мире
23.05.2020, 18:02
США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете
23 мая. Mossovetinfo.ru - Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить самолет в полете, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС ...
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В мире
23.05.2020, 17:44
В Венгрии запрещено трансгендерам юридически менять пол
23 мая, Mossovetinfo.ru - Во вторник парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам и интерсексуалам изменить свой пол в документах, удостоверяющих личность. Пол человека можно определять т...
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В мире
22.05.2020, 23:10
Трамп призвал власти штатов незамедлительно открыть церкви, места поклонения
22 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп призвал власти штатов открыть церкви незамедлительно, иначе он откроет их своим решением. Президент США назвал церкви "необходимыми местами" и ...