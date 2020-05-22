В Венгрии запрещено трансгендерам юридически менять пол

23 мая, Mossovetinfo.ru - Во вторник парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам и интерсексуалам изменить свой пол в документах, удостоверяющих личность. Пол человека можно определять только на основена «пола при рождении», как это зафиксировано в свидетельстве о рождении.



Законопроект, инициированный правящей партией Фидес (Венгерский гражданский союз ), поддержан 134 голосами, при 56 против и четырех воздержавшихся. Закон предстоит подписать президенту страны, который является членом партии Фидес.



По мнению представителей некоторых правозащитных групп Венгрии, принятая норма может привести к дальнейшей нетерпимости и дискриминации в отношении сообщества ЛГБТК в стране, к росту самоубийств и вынудит эту категорию граждан покидать страну.