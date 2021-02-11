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В мире     11.02.2021 10:09

В ВОЗ допустили возникновение пандемии COVID-19 в Китае до декабря 2019 года

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследования  эксперты 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года, до того, как китайская сторона объявила о вспышке нового заболевания, сообщает Wall Street Journal.

По данным экспертов, за два месяца до официального объявления о вспышке заболевания, в октябре 2019 года в центральном Китае в больницы попали около 90 человек с симптомами, схожими с заражением коронавирусом.

Китайские власти позднее протестировали этих людей на антитела и заявили, что не нашли следов заражения коронавирусом. Однако по мнению экспертов ВОЗ, за период, прошедший между заболеванием и тестированием, уровень антител в крови этих людей мог снизиться настолько, что их стало невозможно выявить.

В связи с этим эксперты считают, что необходимо более детально исследовать взятые осенью 2019 года анализы крови, чтобы установить, когда начал распространятся коронавирус.

В тоже время глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь считает, что нет доказательств, свидетельствующих о том, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года.

Ранее эксперты ВОЗ установили, почему коронавирус возник в Китае, а также прокомментировали возможность прямой передачи COVID-19 от летучих мышей к человеку.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследования  эксперты 

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