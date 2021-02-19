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В мире     24.02.2021 09:47

В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  пандемия  прогнозы 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ханс Клюге сделал прогноз, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года, сообщает РИА Новости.

В интервью одному из телеканалов, Клюге заявил, что худший сценарий уже позади, так как сейчас про вирус известно намного больше, чем в 2020 году, когда он начала распространяться.

Также глава европейского бюро ВОЗ заявил, что вирус не исчезнет из жизни людей, однако отпадет необходимость в ограничениях. В тоже время Клюге отметил, что это только прогноз, а как будет развиваться ситуация на самом деле сейчас неизвестно.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  пандемия  прогнозы 

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