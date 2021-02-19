В мире 24.02.2021, 09:47 В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ханс Клюге сделал прогноз, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего год...

В мире 21.02.2021, 10:43 Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Австрийские ученые провели масштабное исследование и сделали вывод, что иммунитет к коронавирусу сохраняется у переболевших людей очень долгое время. Об этом сообщает Eur...