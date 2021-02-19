Другие материалы
-
В мире
24.02.2021, 09:47
В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ханс Клюге сделал прогноз, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего год...
-
В мире
21.02.2021, 10:43
Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Австрийские ученые провели масштабное исследование и сделали вывод, что иммунитет к коронавирусу сохраняется у переболевших людей очень долгое время. Об этом сообщает Eur...
-
В мире
19.02.2021, 19:35
Власти Кипра отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для россиян
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Кипра на месяц отложили открытие въезда в страну для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство в Никосии. Как сообщает по...