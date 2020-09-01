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В мире     01.09.2020 10:07

В ВОЗ поддерживают открытие границ после карантина

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  открытие границ 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает открытие международных границ после карантина из-за коронавируса, однако напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности.

«Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности», - заявил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ бесконтрольное открытие границ приведет к катастрофе.

По мнению Гебрейесуса, прежде чем вернуться к нормальной жизни страны должны выполнить минимум четыре условия.

Во-первых необходимо избежать передачи коронавируса в больших массах людей, в частности в ночных клубах, на спортивных соревнованиях, больших религиозных собраниях и других массовых мероприятиях. Во-вторых от коронавируса должны быть защищены наиболее уязвимые группы людей. В-третьих люди должны соблюдать стандартные меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также обрабатывать руки антисептиками и регулярно мыть их. Наконец, в четвертых власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания их контактов.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  открытие границ 

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