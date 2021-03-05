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В мире     05.03.2021 13:02

В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  пандемия 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Окончания пандемии коронавируса можно ожидать в 2022 году, заявил в интервью Welt глава Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По словам Клюге, 2021 год по-прежнему будет годом коронавируса, однако намного более предсказуемым и управляемым, чем 2021 год. В отличие от прошлого года, когда про вирус было практически ничего неизвестно, к 2021 году уже появились инструменты лечения, диагностические программы и вакцины.

При этом, глава европейского отделения ВОЗ подчеркнул, что хотя пандемия закончится, сам вирус никуда не исчезнет. Однако вспышки заболевания перейдут в такую фазу, что вмешательство ВОЗ уже не потребуется.

Клюге отметил, что очень важен вопрос о том, как страны будут снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Если это сделать слишком быстро, ситуация вернется к началу и возможна новая волна пандемии.

Также Клюге заявил о необходимости «европейской солидарности» в борьбе с COVID-19. По его словам, нельзя допустить ситуацию, при которой богатые регионы проведут вакцинацию, а более бедные - нет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объем вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен к осени.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  пандемия 

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