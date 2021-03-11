 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     12.03.2021 12:29

В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  штаммы  Япония 

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Японии выявлен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса, сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что новый штамм COVID-19 был выявлен у мужчины, который в феврале прибыл в Японию из Филиппин.

По данным агентства, новый штамм не менее опасен, чем ранее выявленные британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Ранее вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что существующие вакцины работают против всех известных штаммов COVID-19, хотя южноафриканский штамм нейтрализуют хуже из-за произошедших в нем изменений.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  штаммы  Япония 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:29 Город (Москва и область) Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России

12:29 В мире В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

12:12 В России Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансии наркокурьера

11:47 Происшествия ФСБ вскрыла 37 подпольных оружейных мастерских в 28 регионах

10:59 В России ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru