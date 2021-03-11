В мире 12.03.2021, 12:29 В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Японии выявлен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса, сообщает агентство Киодо. Сообщается, что новый штамм COVID-19 был выявлен у мужчины, который в феврале ...

В мире 11.03.2021, 12:28 Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну

11 марта. Mossovetinfo.ru – С 15 Турция меняет правила въезда в страну, сообщается на официальном сайте авиакомпании Royal Flight. С 15 марта отменяется обязательное заполнение бумажной анкеты C...