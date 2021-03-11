Другие материалы
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В мире
12.03.2021, 12:29
В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса
12 марта. Mossovetinfo.ru – В Японии выявлен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса, сообщает агентство Киодо. Сообщается, что новый штамм COVID-19 был выявлен у мужчины, который в феврале ...
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В мире
12.03.2021, 10:01
Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"
12 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи отправлен в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил премьер-министр страны Игорь Ма...
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В мире
11.03.2021, 12:28
Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну
11 марта. Mossovetinfo.ru – С 15 Турция меняет правила въезда в страну, сообщается на официальном сайте авиакомпании Royal Flight. С 15 марта отменяется обязательное заполнение бумажной анкеты C...