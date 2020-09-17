17 сентября. Mossovetinfo.ru - В октябре в США начнется массовая вакцинация от коронавируса, до конца года в стране будет произведено около 100 миллионов доз вакцины, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.



По словам американского президента, производство вакцины начнется сразу после того, как она получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).



Трамп также отметил, что при неудачном развитии событий вакцину придется подождать чуть дольше, она появится в ноябре, в крайнем случае - в декабре.



В свою очередь, советник президента США Скотт Атлас, который входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, заявил, что вакцина для американцев будет «почти бесплатной».



11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса российского производства. Вакцина уже прошла две стадии клинических испытаний, в настоящее время проходит пострегистрационное исследование.