17 сентября. Mossovetinfo.ru - В октябре в США начнется массовая вакцинация от коронавируса, до конца года в стране будет произведено около 100 миллионов доз вакцины, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
По словам американского президента, производство вакцины начнется сразу после того, как она получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Трамп также отметил, что при неудачном развитии событий вакцину придется подождать чуть дольше, она появится в ноябре, в крайнем случае - в декабре.
В свою очередь, советник президента США Скотт Атлас, который входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, заявил, что вакцина для американцев будет «почти бесплатной».
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса российского производства. Вакцина уже прошла две стадии клинических испытаний, в настоящее время проходит пострегистрационное исследование.
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