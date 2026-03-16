19 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщает БЕЛТА.
По итогам встречи Коул объявил, что Вашингтон снимает санкции с Белинвестбанка, Банка развития, Минфина и что исключаются из всех черных списков Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».
Лукашенко встречался с Джоном Коулом несколько раз, в предыдущий раз - в середине декабря 2025 года.
БЕЛТА отмечает, что отвечая недавно на вопросы журналистов, Президент Беларусии поделился некоторыми подробностями переговорной повестки. «Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет, - сказал глава государства. - И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча».
«Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами. - Прим. БЕЛТА). Это не обсуждается», - подчеркнул белорусский лидер.
Джон Коул по итогам переговоров рассказал журналистам что «очень много обсуждали вопросов связанных со взаимоотношениями между Беларусью и США», в том числе что думают в Белоруссии о войне в Иране, ситуацию в Венесуэле и другие.
«Мы обсудили возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать», - сказал Джон Коул. Он добавил, что Президент Дональд Трамп «постоянно говорит о Президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и уважаемом мировом лидере».
Также БЕЛТА сообщила, что в пресс-службе Александра Лукашенко подтвердили что «Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных». Все обращения были рассмотрены комиссией под руководством генпрокурора.
Напомним, 11 сентября 2025 года, по просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности Президентом Белоруссии принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь- было помиловано 52 заключенных, в том числе 14 иностранных граждан
Фото: belta.by