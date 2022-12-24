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В мире     24.12.2022 10:21

Вечер 24 декабря — время начала празднования католического и протестантского Рождества

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Теги:  24 декабря  сочельник  25 декабря  Рождество  католики  протестанты  православные 

24 декабря, Mossovetinfo.ru - Во многих странах Рождество отмечается а 25 декабря. Вечер 24 декабря — это время начала празднования католического и протестантского Рождества. В Москве праздничные богослужения будут проходить в нескольких главных соборах и храмах, приходах.

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.В этот день праздник отмечают православные в Греции, Польше, Египте, Румынии и Болгарии, общины ряда других стран.

Рождение Спасителя, как следует из Святого Писания, предвещает восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря. По традиции католическое Рождество начинают отмечать в Сочельник – с восходом первой вечерней звезды, возвестившей о рождении Спасителя всему миру.
Библейская сцена согласно которой Сын Божий появился на свет в пещере, где пастухи укрывали от непогоды скот стала главным символом праздника. Первыми поклонились Спасителю пастухи, узнавшие о рождении Сына Божьего от ангелов, а затем волхвы, направляемые светом яркой звезды, которые принесли новорожденному символичные дары – золото, ладан и смирну.

По обычаю, в канун праздника или в Сочельник ее ставят в храмах, на площадях и даже в домах с помощью фигур, сделанных из разных материалов.


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Карта места

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Теги: 
24 декабря  сочельник  25 декабря  Рождество  католики  протестанты  православные 

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