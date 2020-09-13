Великобритания готовится отказаться от ряда норм закона о правах человека

13 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство премьера Бориса Джонсона готовит предложения по отказу от большой части общеевропейских норм в области прав человека, пишет газета The Sunday Telegraph.



Речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года, уточняет издание.



Новые нормы лишит мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Также британские военнослужащие смогут избежать обвинений связанных с их профессиональной деятельностью за границей.



По мнению властей, судебные органы «переборщили» с применением Закона о правах человека 1998 года.

Отмечается, что намерения властей Англии рискуют вызвать новый конфликт с Европейским союзом.