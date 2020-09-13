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В мире     13.09.2020 09:52

Великобритания готовится отказаться от ряда норм закона о правах человека

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Теги:  Великобритания  права человека  Джонсон 

13 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство премьера Бориса Джонсона готовит предложения по отказу от большой части общеевропейских норм в области прав человека, пишет газета The Sunday Telegraph.

Речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года, уточняет издание.

Новые нормы лишит мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Также британские военнослужащие смогут избежать обвинений связанных с их профессиональной деятельностью за границей.

По мнению властей, судебные органы «переборщили» с применением Закона о правах человека 1998 года.
Отмечается, что намерения властей Англии рискуют вызвать новый конфликт с Европейским союзом.

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Теги: 
Великобритания  права человека  Джонсон 

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