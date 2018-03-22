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В мире     22.03.2018 08:13

Великобритания пытается убедить страны ЕС объявить о высылке российских дипломатов

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Теги:  Великобритания  Россия  ЕС  дипломаты  высылка 

22 марта. Mossovetinfo.ru - Британские власти намерены убедить страны ЕС выслать российских дипломатов вслед за Лондоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе и предоставит союзникам разведывательные данные по «делу Скрипаля». 

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта. Мэй заявила, что их их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Российский МИД отверг все обвинения, после чего посольство РФ направо властям Великобритании ноту, заявив о необходимости совместного расследования произошедшего в Солсбери. Нота осталась без ответа. 

В ответ на высылку российских дипломатов МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата. Представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили ответственность за отравление на Британию, не исключив и возможной причастности к происшедшему США.

Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.


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Теги: 
Великобритания  Россия  ЕС  дипломаты  высылка 

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