22 марта. Mossovetinfo.ru - Британские власти намерены убедить страны ЕС выслать российских дипломатов вслед за Лондоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По информации агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе и предоставит союзникам разведывательные данные по «делу Скрипаля».



Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта. Мэй заявила, что их их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.



Российский МИД отверг все обвинения, после чего посольство РФ направо властям Великобритании ноту, заявив о необходимости совместного расследования произошедшего в Солсбери. Нота осталась без ответа.



В ответ на высылку российских дипломатов МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата. Представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили ответственность за отравление на Британию, не исключив и возможной причастности к происшедшему США.



Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.