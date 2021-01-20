18:54 В мире Венгерский регулятор рекомендовал одобрить вакцину «Спутник V»
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16:13 В России Кадыров заявил о полной ликвидации бандподполья в Чечне
15:30 Город (Москва и область) Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут соединить в центре Москвы
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19