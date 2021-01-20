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В мире     20.01.2021 18:54

Венгерский регулятор рекомендовал одобрить вакцину «Спутник V»

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Теги:  Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

20 января. Mossovetinfo.ru – Венгерское ведомство по контролю за лекарствами дало рекомендацию одобрить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ.

Венгрия в декабре прошлого года начала получать российскую вакцину несмотря на возражения Евросоюза. Кроме того, Венгрия вела переговоры о поставке китайской вакцины.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в декабре сообщил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины.

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Теги: 
Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

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