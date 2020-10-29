Другие материалы
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В мире
30.10.2020, 15:05
Венгрия сможет купить российскую вакцину от COVID-19 только если она будет сертифицирована ЕС
30 октября. Mossovetinfo.ru – Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Ранее п...
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В мире
30.10.2020, 01:51
Все страны ЕС получат вакцину от коронавируса одновременно
30 октября. Mossovetinfo.ru – Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно, сообщила по итогам неформального саммита ЕС глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По слова...
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В мире
29.10.2020, 00:20
Во Франции вводится общенациональный карантин из-за коронавируса
29 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации объявил о введении с 30 октября режима самоизоляции из-за коронавируса. Режим самоизоляции будет дей...