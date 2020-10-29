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В мире     30.10.2020 15:05

Венгрия сможет купить российскую вакцину от COVID-19 только если она будет сертифицирована ЕС

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Теги:  Евросоюз  коронавирус  вакцина  Венгрия 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что страна начала переговоры с Россией и Китаем по поводу возможных поставок вакцин от коронавируса, для скорейшего начала вакцинации в Венгрии.

Мамер отметил, что российская вакцина должна соответствовать всем стандартам качества Евросоюза и получить сертификацию, только после этого Венгрия сможет ее закупать. Если же какая-либо страна ЕС закупит несертифицированную вакцину, произведенную за территорией ЕС, «Еврокомиссия вынуждена будет принять меры». При этом, Мамер не уточнил, какие именно меры могут быть приняты.

Мамер также заявил, что российские или китайские вакцины от коронавируса не станут частью стратегии вакцинации ЕС. Евросоюз намерен опираться в своей стратегии на вакцины, производимые на территории стран ЕС. Другие вакцины смогут попасть на европейский рынок, однако они должны пройти «глубокую процедуру сертификации».


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Теги: 
Евросоюз  коронавирус  вакцина  Венгрия 

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