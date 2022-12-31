31 декабря. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 30 декабря.
Во вступительном слове Владимир Путин отметил, что "в условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора".
"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25 процентов. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно", - также сказал Президент России.
Путин отметил, что значимость стратегического партнерства Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.
Подробнее смотрите на сайте Кремля материале "Российско-китайские переговоры
".
Агентство СИНЬХУА сообщает
в материале о встрече Си Цзиньпина с В. Путиным в формате видеоконференции:
"Си Цзиньпин указал, что мир вновь стоит перед судьбоносным выбором: возвращаться к менталитету холодной войны и вновь впадать в блоковую конфронтацию или выступать за равенство, взаимное уважение и всеобщий выигрыш ради благополучия всего человечества. Верное решение во многом будет зависеть от того, насколько будут мудро вести себя политики великих держав и насколько будет благоразумно поступать человеческое сообщество в целом. Сама жизнь не раз убеждала, что курс на сдерживание и давление не находит поддержки, а санкционная политика и вмешательство обречены на провал. Китай готов с Россией и всеми теми, кто выступает против гегемонии и политики силы, противостоять односторонности, протекционизму, травле в какой бы то ни было форме, решительно отстаивать суверенитет, безопасность, интересы развития и международную справедливость. Китай и Россия должны укреплять координацию и взаимодействие в международных делах, стоять на страже авторитета ООН и статуса международного права, защищать подлинную многосторонность, демонстрировать ответственный подход и являть собой пример в деле обеспечения глобальной продовольственной и энергетической безопасности".
Также сообщается: "Главы государств обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона обратила внимание на позицию России, что Москва никогда не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта. Китай это высоко ценит. Переговоры не всегда идут гладко. Перспектива мира существует, если только усилия в этом направлении будут продолжаться. Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции, поддерживать все конструктивные международные усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса".
Фото: сайт Кремля