20 мая. Mossovetinfo.ru – Владимир Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины.



Церемония прошла в Киеве на тожественном заседании Верховной Рады Украины.



Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, набрав более 73% голосов.