20 мая. Mossovetinfo.ru – Владимир Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины.
Церемония прошла в Киеве на тожественном заседании Верховной Рады Украины.
Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, набрав более 73% голосов.
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