15 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство транспорта Турции достигло логовренности с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство.
Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о том, что с 1 августа возобновит авиасообщение с Россией.
Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.
Позднее в Ассоциации туроператоров России Турцию назвали в списке стран, которые готовы принимать российских туристов.
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