15 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство транспорта Турции достигло логовренности с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство.



Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о том, что с 1 августа возобновит авиасообщение с Россией.



Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.



Позднее в Ассоциации туроператоров России Турцию назвали в списке стран, которые готовы принимать российских туристов.