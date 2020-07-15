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В мире     15.07.2020 12:09

Власти Турции сообщили о договоренности с Россией о возобновлении авиасообщения

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Теги:  Турция  авиасообщение 

15 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство транспорта Турции достигло логовренности с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство.

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о том, что с 1 августа возобновит авиасообщение с Россией.

Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.

Позднее в Ассоциации туроператоров России Турцию назвали в списке стран, которые готовы принимать российских туристов.


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Теги: 
Турция  авиасообщение 

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