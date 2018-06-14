14 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Великобритании запретили поездку в России на чемпионат мира по футболу более чем 1200 болельщика, ранее замеченным в хулиганских действиях, сообщает Independent.
Сообщается, что министерство внутренних дел страны выпустило приказ, который запрещает поездку за рубеж на футбольные матчи 1312 болельщикам. Они обязаны сдать свои заграничные паспорта, кроме того, им запрещено приближаться к британским портам. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 5 тысяч фунтов, а также тюремное заключение на срок до 6 месяцев.
В настоящее время 1254 человека из списка уже сдали свои загранпаспорта, сбором оставшихся паспортов занимается полиция.
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