19 июня. Mossovetinfo.ru – Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



Лукашенко отметил, что за последние сутки в стране активизировались силы, которые пытаются раскачать ситуацию в Белоруссии.

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель», - заявил Лукашенко.



Президент Белоруссии также заявил, что те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию в стране – лишь куклы, а их кукловоды находятся за рубежом.



Себя Лукашенко назвал человеком, который «положил жизнь на создание суверенного независимого государства» и подчеркнул, что никому не позволит «сломать страну».



Лукашенко занимает пост президента страны с 1994 года. На 9 августа в Белоруссии назначены очередные президентские выборы. В четверг, 18 июня, в Минске был задержан бизнесмен Виктор Бабарико, который по мнению экспертов, мог стать главным конкурентом Лукашенко на ближайших выборах. После ареста Бабарико в Минске началась акция протеста.