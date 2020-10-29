29 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации объявил о введении с 30 октября режима самоизоляции из-за коронавируса.



Режим самоизоляции будет действовать до 1 декабря. Весной во Франции уже вводился карантин из-за коронавируса, и тогда он продлился около 2 месяцев.



По словам Макрона, из весенних событий сделаны соответствующие выводы, поэтому в этот школы останутся открытыми, работа будет продолжена, разрешены посещения в домах престарелых.



В тоже время, выходить из дома разрешается только чтобы отправиться на работу, к врачу, посетить родственника, нуждающегося в уходе, или для прогулок рядом с домом. При этом для того, чтобы выйти из дома, понадобятся письменные удостоверения.



Закрываются бары и рестораны, а также торговые площадки, которые определены как «неосновные».



Запрещаются публичные собрания, а также передвижения между регионами. При этом, для тех, кто возвращается из отпусков в ближайшие выходные, будут действовать некоторые послабления.



Макрон также заявил, что каждые две недели будет оцениваться эволюция эпидемиологической ситуации. В зависимости от выводов могут быть приняты решения либо о введении дополнительных ограничений, либо о каких-то послаблениях действующих.



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 октября карантин из-за коронавируса вводится для всей Германии.