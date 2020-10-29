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В мире     29.10.2020 00:20

Во Франции вводится общенациональный карантин из-за коронавируса

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Теги:  Франция  коронавирус  карантин  Эммануэль Макрон 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации объявил о введении с 30 октября режима самоизоляции из-за коронавируса.

Режим самоизоляции будет действовать до 1 декабря. Весной во Франции уже вводился карантин из-за коронавируса, и тогда он продлился около 2 месяцев.

По словам Макрона, из весенних событий сделаны соответствующие выводы, поэтому в этот школы останутся открытыми, работа будет продолжена, разрешены посещения в домах престарелых.

В тоже время, выходить из дома разрешается только чтобы отправиться на работу, к врачу, посетить родственника, нуждающегося в уходе, или для прогулок рядом с домом. При этом для того, чтобы выйти из дома, понадобятся письменные удостоверения.

Закрываются бары и рестораны, а также торговые площадки, которые определены как «неосновные».

Запрещаются публичные собрания, а также передвижения между регионами. При этом, для тех, кто возвращается из отпусков в ближайшие выходные, будут действовать некоторые послабления.

Макрон также заявил, что каждые две недели будет оцениваться эволюция эпидемиологической ситуации. В зависимости от выводов могут быть приняты решения либо о введении дополнительных ограничений, либо о каких-то послаблениях действующих.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 октября карантин из-за коронавируса вводится для всей Германии.


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Теги: 
Франция  коронавирус  карантин  Эммануэль Макрон 

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