15 мая. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранить 14-дневную изоляцию для людей с подозрением на заражение коронавирусом, заявила на брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
По словам Харрис, несмотря на то, что у многих людей симптомы коронавируса проявляются уже через 5-7 дней после заражения, у многих людей симптомы могут проявится в срок до 12 дней. Таким образом, сокращение карантина приведет к тому, что люди, у которых коронавирус проявляется позднее, будут заражать других людей.
Поэтому именно 14-дневный карантин дает гарантию того, что у зараженных людей проявятся симптомы коронавируса.
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