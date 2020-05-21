21 мая. Mossovetinfo.ru – Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» предупредила о возможности второй волны коронавируса.



«Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна», - заявила Вуйнович.



Представитель ВОЗ отметила, что очень важным является понимание населением сохраняющейся опасности. Даже в тех регионах, где собираются или начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения, возможна новая вспышка заболеваемости.



Кроме того, по мнению Вуйнович, снимать ограничения пока еще рано, их ослабление грозит повышением смертности от коронавируса, так как у большинства населения еще нет иммунитета от заболевания.



По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. В результате заболевания скончались более 318 тысяч человек.



В России на 20 мая было выявлено 308 705 случаев заражения. Вылечились 85 392 человека, скончались 2 972.