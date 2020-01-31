Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     31.01.2020 08:52

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая международной чрезвычайной ситуацией

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВОЗ  коронавирус  здравоохранение  эпидемия 

31 января. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного уровня, сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам чрезвычайного заседания ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, в ВОЗ считают возможным остановить распространение вируса. Страны должны принять меры по раннему распознаванию больных и их изоляции, а также отслеживать контакты заразившихся людей.

В тоже время в ВОЗ рекомендовали не закрывать границы из-за коронавируса, не препятствовать передвижению товаров и людей, и не отказывать в визах. Кроме того, государствам рекомендовали бороться с распространением недостоверной информации о вирусе.

Китайским властям рекомендовано усилить поиски зоологического источника нового коронавируса, а также проводить досмотры в аэропортах, с тем, чтобы выявлять изолировать зараженных людей на ранней стадии.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже более 9,5 тысячи человек, за последние сутки заболевание выявлено у 1 982 человек. От нового вируса скончались уже более 200 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВОЗ  коронавирус  здравоохранение  эпидемия 

Возврат к списку

Лента новостей

09:10 Происшествия Генпрокуратура обязала переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

08:52 В мире ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая международной чрезвычайной ситуацией

08:37 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»

08:20 Город (Москва и область) Записаться на сдачу анализов в поликлинике в Москве теперь можно через интернет

17:00 Город (Москва и область) Плотный и устойчивый снежный покров сформируется в Москве к началу февраля

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru