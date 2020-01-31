31 января. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного уровня, сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам чрезвычайного заседания ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, в ВОЗ считают возможным остановить распространение вируса. Страны должны принять меры по раннему распознаванию больных и их изоляции, а также отслеживать контакты заразившихся людей.
В тоже время в ВОЗ рекомендовали не закрывать границы из-за коронавируса, не препятствовать передвижению товаров и людей, и не отказывать в визах. Кроме того, государствам рекомендовали бороться с распространением недостоверной информации о вирусе.
Китайским властям рекомендовано усилить поиски зоологического источника нового коронавируса, а также проводить досмотры в аэропортах, с тем, чтобы выявлять изолировать зараженных людей на ранней стадии.
Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже более 9,5 тысячи человек, за последние сутки заболевание выявлено у 1 982 человек. От нового вируса скончались уже более 200 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
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