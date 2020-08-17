17 августа. Mossovetinfo.ru – Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове призвала не вводить тотальный карантин в случае возникновения второй волны коронавируса.



В качестве причины, по которой не стоит вводить жесткие карантинные меры, Ван Керкхове назвала серьезные экономические последствия, которые принесла первая волна коронавируса. Экономики большинства стран мира из-за карантинных мер понесли тяжелые потери.



В качестве мер защиты ВОЗ рекомендует соблюдение стандартных мер безопасности: соблюдение социальной дистанции, масочный режим, дезинфекция.