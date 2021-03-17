 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     17.03.2021 17:09

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВОЗ  коронавирус  вакцинация  COVID-19  AstraZeneca 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, несмотря на побочные эффекты, соответствующее заявление ВОЗ опубликовано в среду, 17 марта.

По мнению экспертов организации, польза от вакцины AstraZeneca превышает риски, кроме того, пока не выявлено прямой связи между вакциной AstraZeneca и венозным тромбоэмболизмом, возникшим у ряда людей после вакцинации.

При этом, окончательное решение по безопасности вакцины AstraZeneca ВОЗ планирует опубликовать 18 марта.

Ранее сообщалось, что ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВОЗ  коронавирус  вакцинация  COVID-19  AstraZeneca 

Возврат к списку

Лента новостей

17:09 В мире ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

16:16 Другое РПЛ запускает систему добровольной идентификации болельщиков

15:22 В мире Еврокомиссия предложила ввести цифровые коронавирусные сертификаты

14:38 В мире Байден заявил, что Путин заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году

14:05 Город (Москва и область) Более 90 градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru