30 октября. Mossovetinfo.ru – Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно, сообщила по итогам неформального саммита ЕС глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, все страны получат вакцину на одинаковых условиях и в объемах, в соответствии с численностью населения.
Кроме того, участники саммита приняли решение выделить 220 миллионов евро на перевозку больных коронавирусом в случае необходимости через границы стран Евросоюза. Планируется, что больных коронавирусом могут перевозить в другие страны в случае нехватки мест в больницах одних стран и их наличия в больницах других стран-членов ЕС.
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