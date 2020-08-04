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В мире     04.08.2020 13:31

Вспышка коронавируса на круизном лайнере в Норвегии

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Теги:  Норвегия  коронавирус  лайнер  вспышка  карантин 

4 августа, Mossovetinfo.ru - Круизная компания Hurtigruten временно остановила все запланированные рейсы, а власти Норвегии закрыли свои порты на две недели для круизов после выявления на круизном судне 41 заболевшего коронавирусом. Судно MS Roald Amundsen круизной компании Hurtigruten в настоящее время находится в порту городе Тронхейм.

Отмечается, что 41 заболевший пассажир находится в больнице в городе Тромсё и два в Тронхейме. Еще сотни пассажиров, совершавших поездки на лайнере, находятся на карантине, ожидая результатов теста на коронавирус, сообщает Associated Press.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило, что пострадало в общей сложности 69 муниципалитетов в Норвегии.

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Теги: 
Норвегия  коронавирус  лайнер  вспышка  карантин 

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