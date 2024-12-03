Вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

5 декабря — Mossovetinfo.ru — В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами, - говорится в сообщении для СМИ Министерства иностранных дел России.



«4 декабря в Москве состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня в Пхеньяне Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», - отмечается в сообщении.



МИД России отмечает, что вступление в силу Договора будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом.



Фото: МИД России

