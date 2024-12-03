 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     05.12.2024 12:53

Вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  КНДР  договор  ратификация  партнерство  безопасность  МИД 

5 декабря — Mossovetinfo.ru — В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами, - говорится в сообщении для СМИ Министерства иностранных дел России.

«4 декабря в Москве состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня в Пхеньяне Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», - отмечается в сообщении.

МИД России отмечает, что вступление в силу Договора будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом.

Фото: МИД России


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  КНДР  договор  ратификация  партнерство  безопасность  МИД 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:53 В мире Вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

12:27 В России Минобрнауки изменило порядок приема на обучение в ВУЗы

06:46 В России Реформа: представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только адвокаты с действующим статусом

16:51 Другое Китай усилил торговую напряжённость в отношениях с США - Bloomberg

16:37 В мире Китай сделал США серьезные представления по поводу их мер контроля над экспортом полупроводников

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru