15:09 Город (Москва и область) Похолодание до минус 13 градусов ожидает москвичей с 23 января 2023 года - Росгидромет
07:38 Происшествия Девять человек спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы
07:29 Другое Глава ОБСЕ выступает за возвращение полевой миссии в Украину
07:19 В мире ВВП Китая в 2022 году достиг около 17,95 трлн долл. США
07:12 В России Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности
13:26 Город (Москва и область) 46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин
19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине