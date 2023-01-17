ВВП Китая в 2022 году достиг около 17,95 трлн долл. США

17 января, Mossovetinfo.ru - По итогам 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 3 проц. в годовом исчислении до 121,0207 трлн юаней - около 17,95 трлн долл. США. Об свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением КНР, - сообщает Синьхуа.



Также сообщается, что в 2022 году объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,1 проц. по сравнению с прошлым годом.