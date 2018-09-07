7 сентября. Mossovetinfo.ru – Выборы нового главы ДНР, а также депутатов Народного совета самопровозглашенной республики пройдут 11 ноября, такое решение принял в пятницу 11 сентября парламент ДНР.
Кроме того, парламент ДНР назначил председателя Народного совета республики Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики, а всех министров перевел в ранг исполняющих обязанности.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Всего в теракте пострадали 11 человек. Следственные органы ДНР обвиняют в организации этого теракта Службу безопасности Украины, в Киеве обвинения отвергают.
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