7 сентября. Mossovetinfo.ru – Выборы нового главы ДНР, а также депутатов Народного совета самопровозглашенной республики пройдут 11 ноября, такое решение принял в пятницу 11 сентября парламент ДНР.



Кроме того, парламент ДНР назначил председателя Народного совета республики Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики, а всех министров перевел в ранг исполняющих обязанности.



Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Всего в теракте пострадали 11 человек. Следственные органы ДНР обвиняют в организации этого теракта Службу безопасности Украины, в Киеве обвинения отвергают.