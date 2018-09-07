Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     07.09.2018 14:31

Выборы нового главы ДНР пройдут 11 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДНР  выборы 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Выборы нового главы ДНР, а также депутатов Народного совета самопровозглашенной республики пройдут 11 ноября, такое решение принял в пятницу 11 сентября парламент ДНР.

Кроме того, парламент ДНР назначил председателя Народного совета республики Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики, а всех министров перевел в ранг исполняющих обязанности.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Всего в теракте пострадали 11 человек. Следственные органы ДНР обвиняют в организации этого теракта Службу безопасности Украины, в Киеве обвинения отвергают.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДНР  выборы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:20 Город (Москва и область) Путин примет участие в открытии концертного зала в парке «Зарядье» 8 сентября

14:31 В мире Выборы нового главы ДНР пройдут 11 ноября

13:47 Город (Москва и область) Срок строительства домов по программе реновации сократят на 54 дня

13:41 Город (Москва и область) Здание XVIII века выставили на торги в Москве

12:30 Город (Москва и область) Первые дома, спроектированные по программе реновации, построят в 2020 году

Актуальные материалы

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru