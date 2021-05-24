Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича. Что известно

24 мая. Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 23 мая, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, совершавший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.



Для сопровождения самолета белорусские власти подняли в небо истребитель МиГ-29.



Как заявляет белорусская сторона, экипаж самолета сам обратился за помощью к белорусским властям.



После приземления в Минске пассажиры покинули самолет, сам самолет и багаж пассажиров были проверены, взрывного устройства обнаружено не было.



Государственный телеканал ONT опубликовал запись переговоров белорусских диспетчеров с пилотами, из которой следует, что о возможном нахождении бомбы на борту экипажу сообщили диспетчеры, после получения письма на электронную почту, однако решение посадить самолет в Минске принимали сами пилоты.



В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан милицией.



Протасевич обвиняется в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.



Через несколько часов самолет с пассажирами продолжил полет в Вильнюс. Поскольку сведения о заложенной бомбе не подтвердились, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.



Экстренная посадка самолета в Минске и задержание Протасевича вызвали острую реакцию в мире.



Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил инцидент с рейсом Ryanair и потребовал от белорусских властей отпустить Протасевича. При этом, госсекретарь заявил, что посадка самолета в Минске поставила под угрозу жизни 120 пассажиров, среди которых были американцы.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал посадку самолета в Минске «актом государственного терроризма» и призвал Евросоюз ввести против Белоруссии санкции.



Представители австрийских и немецких властей призвали белорусские власти освободить Протасевича. С таким же призывом выступила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала посадку самолета в Минске «неприемлемой». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал вынужденную посадку самолета угоном. В свою очередь, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что посадка самолета будет иметь «серьезные последствия» для президента Белоруссии Александра Лукашенко.



Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири назвал экстренную посадку самолета компании в Минске «угоном, совершенным при поддержке государства». При этом, О’Лири заявил, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как им занимаются власти ЕС и НАТО.



Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что обеспокоена случившимся с рейсом Ryanair, назвав посадку вынужденной и противоречащей Чикагской конвенции (устанавливает основные правила авиации) и намерены провести расследование блокады воздушного судна.



США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия потребовали запретить летать над воздушным пространством Белоруссии. При этом латышская авиакомпания airBaltic уже отказалась от полетов над территорией Белоруссии.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с посадкой самолета в Минске, заявив, что оценку случившемуся должны давать международные авиационные власти исходя из международных авиационных правил.