Другие материалы
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В мире
01.02.2024, 09:20
Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому с...
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В мире
29.01.2024, 08:38
Дипломаты подняли флаг КНР в Науру после почти 19-летнего перерыва
29 января— Mossovetinfo.ru — Группа китайских дипломатов провела в понедельник в Науру церемонию поднятия государс...
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В мире
24.01.2024, 08:06
Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире
24 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской парт...