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В мире     01.02.2024 09:20

Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе

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Теги:  Йемен  хуситы  контейнеровоз  США  атака  ракета 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе, зафиксировав "прямое попадание". Об этом в среду заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает Синьхуа.

По словам Яхья Сариа, хуситы атаковали контейнеровоз KOI, направлявшийся в израильские порты, "в поддержку палестинцев в Газе и в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена".

Атака была осуществлена "несколькими подходящими морскими ракетами, попавшими непосредственно в цель", сказал Я. Сариа. Он добавил, что удар был нанесен через несколько часов после атаки на американский эсминец USS Gravely в Красном море.

Ранее в среду Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные уничтожили готовую к запуску ракету класса "земля-воздух". Американская сторона идентифицировала ракету в контролируемых хуситами районах Йемена и определила ее как непосредственную угрозу для американской авиации.

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Теги: 
Йемен  хуситы  контейнеровоз  США  атака  ракета 

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