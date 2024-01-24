Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе, зафиксировав "прямое попадание". Об этом в среду заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает Синьхуа.



По словам Яхья Сариа, хуситы атаковали контейнеровоз KOI, направлявшийся в израильские порты, "в поддержку палестинцев в Газе и в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена".



Атака была осуществлена "несколькими подходящими морскими ракетами, попавшими непосредственно в цель", сказал Я. Сариа. Он добавил, что удар был нанесен через несколько часов после атаки на американский эсминец USS Gravely в Красном море.



Ранее в среду Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные уничтожили готовую к запуску ракету класса "земля-воздух". Американская сторона идентифицировала ракету в контролируемых хуситами районах Йемена и определила ее как непосредственную угрозу для американской авиации.