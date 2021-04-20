Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с начала пандемии - ВОЗ

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с начала пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.



По подсчетам ВОЗ, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом боле 140 миллионов человек, из которых более 3 миллионов скончались.



В последние 4 дня в мире ежедневно фиксируется более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ранее такой уровень заболеваемости отмечался в течение 3 дней в январе.



По количеству заболевших первое место занимают США - с начала пандемии в стране выявлено 31,67 миллиона случаев заражения. США также занимают первое место по количеству умерших - 567,2 тысячи человек.



В Европе самые высокие показатели заболеваемости - более 30 тысяч случаев заражения в сутки. В относительном выражении самые высокие показатели в Чехии, где на 100 тыс. жителей приходится 14,9 тыс. заразившихся и 265 умерших.