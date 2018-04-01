1 апреля. Mossovetinfo.ru – Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России главной целью западных стран.



«Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое впечатление, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, хоть трава не расти, вот просто, что только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России», - сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».



«Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же уже просто какой-то абсурд абсурдов!», - добавила официальный представитель МИД.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,