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В мире     01.04.2018 13:28

Захарова назвала бойкот ЧМ-2018 в России главной целью западных стран

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Теги:  Мария Захарова  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России главной целью западных стран.

«Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое впечатление, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, хоть трава не расти, вот просто, что только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России», - сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».

«Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же уже просто какой-то абсурд абсурдов!», - добавила официальный представитель МИД.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,


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Теги: 
Мария Захарова  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

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