В мире 23.02.2018, 09:04 Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской област...

В мире 22.02.2018, 22:49 400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пять человек, два в Аргентине и три в России, задержаны правоохранительными органами в ходе спецоперации по контролируемой полицией доставке в Россию 389 кг...