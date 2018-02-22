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В мире     23.02.2018 09:04

Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу

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Теги:  Украина  Донецк  Луганск  Россия  США  закон  реинтеграция 

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», называемый также законом «о реинтеграции Донбасса», официально опубликован в издание Верховной рады газете «Голос Украины» и вступил в силу.

Закон определяет Россию, как «страну-агрессора», а территории донецкой и луганской областей – «оккупированными».

Закон дает Петру Порошенко, как президенту страны, право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины. 

В то же время, в Государственном департаменте США призвали Россию согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт.

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Теги: 
Украина  Донецк  Луганск  Россия  США  закон  реинтеграция 

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