Другие материалы
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В мире
23.02.2018, 09:04
Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу
23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской област...
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В мире
23.02.2018, 08:48
Полицейский погиб во время беспорядков с участием болельщиков «Спартака» в Испании
23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Испанская полиция проводит расследование по факту смерти своего сотрудника в Бильбао во время беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы «Атлетиком» и «Спар...
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В мире
22.02.2018, 22:49
400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пять человек, два в Аргентине и три в России, задержаны правоохранительными органами в ходе спецоперации по контролируемой полицией доставке в Россию 389 кг...