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В мире     08.02.2024 09:12

Законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы не прошел процедурное голосование в Сенате США

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Теги:  США  Украина  Израиль  граница  финансы  помощь 

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Сенат США отклонил двухпартийную сделку о финансировании нужд национальной безопасности на сумму $118 млрд в ходе процедурного голосования (49 против 50). Для принятия проекта нужно было набрать минимум 60 голосов. Законопроект, в частности, предусматривал оказание помощи Украине и усиление охраны границы США с Мексикой. Во второй половине дня в верхней палате будет вынесен на голосование подготовленный Демократической партией законопроект о выделении помощи Украине и Израилю, не включающий решение миграционных вопросов. Республиканцы в Сенате заблокировали крупное двухпартийное пограничное соглашение и пакет иностранной помощи, предусматривающий помощь Украине и Израилю, в ходе ключевого голосования в среду на фоне потока нападок на законопроект со стороны бывшего президента Дональда Трампа и республиканцев из верхней палаты представителей. Об этом сообщает CNN.

"В результате помощь Украине и Израилю, двум ключевым союзникам США, оказывается под угрозой в критический момент. После голосования законодатели столкнутся с растущим давлением, требуя предоставить иностранную помощь самостоятельно, без каких–либо пограничных положений - неопределенная перспектива, поскольку некоторые республиканцы выступают против дальнейшей помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Республиканцы выступают против проекта, считая, что президент получит излишние полномочия по миграции. В заявлении лидеров республиканцев, с которым они выступили 5 февраля, говорится, что законопроект не справится с укреплением границ США и даже приведет к расширению масштабов нелегальной иммиграции.

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Теги: 
США  Украина  Израиль  граница  финансы  помощь 

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