22 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что просьба Украины об использовании...

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на Генера...