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В мире
22.09.2024, 09:50
Зеленский: одобрение оружия дальнего действия - ключевая часть- его «плана победы»
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что просьба Украины об использовании...
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В мире
22.09.2024, 09:19
Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на заседание ООН - CNN
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на Генера...
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В мире
20.09.2024, 09:48
Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак совершенных «Хезболлах»
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак беспилот...