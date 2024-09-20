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В мире     22.09.2024 09:50

Зеленский: одобрение оружия дальнего действия - ключевая часть- его «плана победы»

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Теги:  Зеленский  Украина  СВО  оружие дальнего действия  план победы  эскалация  Запад  опасения  Путин  МИД  Storm Shadow 

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что просьба Украины об использовании ракет большой дальности по целям на территории России является частью его «плана победы», который он должен представить официальным лицам США на следующей неделе.

Зеленский подталкивает союзников Украины к ослаблению ограничений на оружие, и хотя появились признаки изменения позиции США, он сказал, что им еще предстоит дать добро.

«У нас действительно есть оружие дальнего действия. Но давайте просто скажем, что это не то количество, которое нам нужно». Зеленский заявил в пятницу, добавив, что «ни США, ни Соединенное Королевство не давали нам разрешения на использование этого оружия на территории России».

Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что страны Запада не дают разрешения ВСУ бить вглубь России из-за страха эскалации.

По мнению Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по территории России и сейчас делает усилия, чтобы это решение покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве. Об этом Лавров сообщил, выступая на посольском «круглом столе» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Великобритания и США в ближайшие недели могут негласно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, сообщила накануне The Times со ссылкой на западных дипломатов.

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Теги: 
Зеленский  Украина  СВО  оружие дальнего действия  план победы  эскалация  Запад  опасения  Путин  МИД  Storm Shadow 

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