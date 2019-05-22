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В мире     22.05.2019 09:35

Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

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Теги:  Владимир Зеленский  Украина  референдум 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Вступивший в должность президент Украины намерен вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией, сообщил глава администрации украинского президента Андрей Богдан.

По словам Богдана, на референдум планируется вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией. При этом для вынесения вопроса на референдум, необходимо вначале принять закон о референдуме.

Ранее, во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о намерении урегулировать конфликт на Донбассе и вернуть Крым в состав Украины. Россия неоднократно заявляла, что Крым является российской территорией и этот вопрос не подлежит обсуждению.


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Теги: 
Владимир Зеленский  Украина  референдум 

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