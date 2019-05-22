22 мая. Mossovetinfo.ru – Вступивший в должность президент Украины намерен вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией, сообщил глава администрации украинского президента Андрей Богдан.



По словам Богдана, на референдум планируется вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией. При этом для вынесения вопроса на референдум, необходимо вначале принять закон о референдуме.



Ранее, во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о намерении урегулировать конфликт на Донбассе и вернуть Крым в состав Украины. Россия неоднократно заявляла, что Крым является российской территорией и этот вопрос не подлежит обсуждению.