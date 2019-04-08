8 апреля. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил президенту страны Петру Порошенко провести дебаты 19 апреля, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Зеленский также предложил своим подписчикам присылать вопросы, которые он сможет задать на дебатах Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля. Также сообщалось, что дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
По итогам первого тура президентских выборов на Украине, состоявшемся 31 марта, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур. Зеленский набрал 30,24% голосов, за Порошенко проголосовали 15,95% избирателей. Второй тур голосования состоится 21 апреля.
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