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В мире     29.08.2019 14:35

Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об импичменте президента

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Теги:  Владимир Зеленский  законопроекты  Верховная Рада  импичмент 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте президента, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Текст нового законопроекта пока не опубликован. Зеленский определил предложенный законопроект как безотлагательный.


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Теги: 
Владимир Зеленский  законопроекты  Верховная Рада  импичмент 

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