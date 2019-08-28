Другие материалы
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В мире
29.08.2019, 14:35
Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об импичменте президента
29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте президента, сообщается на официальном сайте украинского парламента....
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В мире
29.08.2019, 12:22
Названы самые безопасные города мира
29 августа. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в топ-40 самых безопасных городов мира в 2019 году по итогам исследования издания The Economist Intelligence Unit. Москва заняла в рейтинге 37-е мес...
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В мире
28.08.2019, 12:07
Суд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского из-под стражи
28 августа. Mossovetinfo.ru – Апелляционный суд Киева принял решение освободить из-по стражи в зале суда руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости. Суд...