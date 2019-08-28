29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте президента, сообщается на официальном сайте украинского парламента.



Текст нового законопроекта пока не опубликован. Зеленский определил предложенный законопроект как безотлагательный.