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В мире     24.05.2020 14:37

Землетрясения произошли в Ингушетии, Иране, Мексике

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Теги:  Ингушетия  Мексика  Иран  землетрясение 

24 мая. - Mossovetinfo.ru - В ночь с субботы на воскресенье произошли землетрясения в Ингушении и Мексике и в полдень - в Иране.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 122 км к юго-западу от Мапастепека в Мексике в воскресенье в 03:52:24 по Гринвичу, сообщила Геологическая служба США. Очаг залегал был на глубине 35 км. (по другим данным - на 16 км. - ред.).

Также, по информации Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в городах в городах Сунжа и Карабулак, а также в селе Троицкое Ингушетии и прилегающей территории региона в ночь на воскресенье произошли колебания почвы магнитудой 4,3 балла. Очаг залегания был зафиксирован на территории Чеченской Республики на глубине 10 км.

Через несколько часов, по местному времени 12.11 мск. - UTC +4:30, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в юго-западной части Ирана, сообщил в воскресенье сейсмологический центр Ирана. Эпицентр находился в провинции Кохгилуе-Бойерахмед в на глубине 10 километров.

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Карта места

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Теги: 
Ингушетия  Мексика  Иран  землетрясение 

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