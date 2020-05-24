Землетрясения произошли в Ингушетии, Иране, Мексике

24 мая. - Mossovetinfo.ru - В ночь с субботы на воскресенье произошли землетрясения в Ингушении и Мексике и в полдень - в Иране.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 122 км к юго-западу от Мапастепека в Мексике в воскресенье в 03:52:24 по Гринвичу, сообщила Геологическая служба США. Очаг залегал был на глубине 35 км. (по другим данным - на 16 км. - ред.).



Также, по информации Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в городах в городах Сунжа и Карабулак, а также в селе Троицкое Ингушетии и прилегающей территории региона в ночь на воскресенье произошли колебания почвы магнитудой 4,3 балла. Очаг залегания был зафиксирован на территории Чеченской Республики на глубине 10 км.



Через несколько часов, по местному времени 12.11 мск. - UTC +4:30, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в юго-западной части Ирана, сообщил в воскресенье сейсмологический центр Ирана. Эпицентр находился в провинции Кохгилуе-Бойерахмед в на глубине 10 километров.