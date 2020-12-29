29 декабря. Mossovetinfo.ru - Знаменитый кутюрье Пьер Карден скончался в пригороде Парижа в возрасте 98 лет, сообщает AFP со ссылкой на семью модельера.



Сообщается, что в последнее время Карден находился в больнице.



Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. Карьеру начинал в качестве портного и театрального художника. С конца 40-х годов работал в ателье у Кристиана Диора.



В 1950 году создал собственный дом моды. В 1960 году первым в мире создал коллекцию мужской одежды. В дальнейшем стал одним из первых, кто занялся джинсовым направлением в моде, а также отдельными коллекциями для молодежи.



Стал первым кутюрье, который начал продавать свои коллекции и парфюм по относительно низким ценам, сделав их более доступными для массового покупателя.



Запатентовал более 500 различных изобретений, в том числе колготки, мини-сарафаны, высокие сапоги, пиджаки без воротника, водолазки, галстуки в цветочек.



Карден неоднократно посещал Россию, в 2013 году был награжден Орденом Дружбы за вклад в укрепление российско-французских связей. Сотрудничал с крупнейшими российскими театрами, создавая костюмы для постановок. Создавал костюмы и платья для Майи Плисецкой, которую считал своей музой. В 1986 году открыл производство в Советском Союзе.



В настоящее время представительства модного дома Кардена действуют более чем в 100 странах мира.