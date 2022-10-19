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В России     19.10.2022 20:04

195 тысяч рублей составит ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть - Путин

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Теги:  мобилизация  Путин  денежное довольствие  рядовой 

19 октября, Mossovetinfo.ru - Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Путин подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.
Подписанный Президентом Перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей опубликован на сайте Кремля.

"1. Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.
Срок − 1 ноября 2022 г.
Ответственные: Шойгу С.К., Силуанов А.Г.", - указано в документе.

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Теги: 
мобилизация  Путин  денежное довольствие  рядовой 

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