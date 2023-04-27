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В России
07.05.2023, 17:58
22 украинских беспилотника сбито за сутки над Чёрным морем - Минобороны
7 мая. Mossovetinfo.ru - Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили или или подавили средствами радиоэлектронной ...
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В России
05.05.2023, 10:26
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
5 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей/ В российских школах...
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В России
27.04.2023, 23:21
Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднёво» входящий в «Технополис Москва»
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил нов...