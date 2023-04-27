22 украинских беспилотника сбито за сутки над Чёрным морем - Минобороны

7 мая. Mossovetinfo.ru - Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили или или подавили средствами радиоэлектронной борьбы 32 украинских беспилотника (БПЛА), из них 22 - над акваторией Чёрного моря, а также ракеты Гром-2, Точка-У и 5 снарядов HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.



"Кроме того, уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Донецк, Гришино Донецкой народной республики, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Работино, Ильченково Запорожской области", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.



Всего с начала спецоперации были уничтожены 418 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники.



В настоящее время в большинстве регионов России, в том числе в Москве и Московской области, введен запрет на использование БПЛА, за исключением спецслужб и уполномоченных структур органов власти.