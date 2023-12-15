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В России     30.12.2023 10:40

32 украинских БпЛА уничтожены минувшей ночью над четырьмя областями - Минобороны

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Теги:  Минобороны  БпЛА  БПЛА  атаки  ПВО  катер 

30 декабря — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - отмечается в сообщении.

Также в официальном телеграм-канале Минобороны РФ сообщает, что "Поставки дронов в российскую армию с начала спецоперации выросли в 16 раз".

Также Минобороны в официальном телеграм-канале сообщает, что "30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота".

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Теги: 
Минобороны  БпЛА  БПЛА  атаки  ПВО  катер 

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