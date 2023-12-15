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В России
30.12.2023, 10:40
32 украинских БпЛА уничтожены минувшей ночью над четырьмя областями - Минобороны
30 декабря — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористичес...
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17.12.2023, 11:11
Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а т...
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15.12.2023, 14:58
ЦБ поднял ключевую ставку до 16% годовых
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Банк России на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров повысил ключе...